L'Iran ha annunciato che non prenderà parte ai Mondiali di calcio in programma negli Stati Uniti. Il ministro dello sport ha spiegato che la decisione deriva dalla guerra e dall’attacco degli Stati Uniti, che sono stati definiti “corrotti” e responsabili dell’uccisione del loro leader. La squadra iraniana non sarà presente alla competizione internazionale prevista nel paese americano.

La crisi geopolitica mediorientale si riflette anche sui Mondiali di calcio. Come si temeva e si ipotizzava, l’Iran ha annunciato che non parteciperà ai prossimi Campionati del mondo che si svolgeranno, tra giugno e luglio, negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. “Dopo che questo governo corrotto ha ucciso il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di prendere parte ai Mondiali”, ha dichiarato il ministro dello Sport iraniano Ahmad Donjamali, in riferimento ai bombardamenti di Usa e Israele su Teheran e all’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei. Guerra in Iran, no ai Mondiali di calcio L'annuncio del ministro dello sport... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - No ai mondiali di calcio dell'Iran per la guerra, attacco agli Usa "corrotti che hanno ucciso nostro leader"

