L’Iran ha annunciato che non prenderà parte ai Mondiali del 2026, che si terranno in Stati Uniti, Messico e Canada. La decisione arriva in seguito alla morte del loro leader, avvenuta recentemente, e alle due guerre che sono state dichiarate in pochi mesi. La nazionale iraniana non sarà quindi presente alla competizione internazionale di quest’estate.

L’Iran non parteciperà ai Mondiali 2026 che si svolgeranno quest’estate in Stati Uniti, Messico e Canada. L’annuncio arriva dal Ministro per lo sport iraniano, Ahmad Donjamali, ai media locali: “ Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali. Ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare “. Gianni Infantino, presidente Fifa, aveva annunciato che Donald Trump sperava che l’Iran partecipasse: “ Durante i colloqui, il presidente Trump ha ribadito che la squadra iraniana è naturalmente la benvenuta a prendere parte al torneo negli Stati Uniti “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Iran non parteciperà ai Mondiali: “Hanno assassinato il nostro leader e imposto due guerre in pochi mesi”

Articoli correlati

L’Iran probabilmente non parteciperà ai Mondiali: possibili sostituti Iraq o Emirati Arabi UnitiTorna l’incertezza attorno alla Coppa del Mondo 2026: l’Iran potrebbe boicottare il torneo dopo l’attacco di Usa e Israele, e il suo posto potrebbe...

L’Iran annuncia che non parteciperà ai Mondiali di calcio. Il ministro dello Sport: “Non ci sono le condizioni”L’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Contenuti utili per approfondire L'Iran non parteciperà ai Mondiali...

Temi più discussi: Mondiali, cosa succede se l’Iran si ritira: ecco tutti gli scenari; Se l'Iran non partecipasse ai Mondiali, la FIFA potrebbe fare sostanzialmente quello che vuole (sì, anche ripescare l'Italia); La FIFA deciderà a propria esclusiva discrezione: cosa (non) prevede il regolamento in caso di rinuncia dell'Iran ai Mondiali; Paralimpiadi, Iran non partecipa a Milano Cortina: l'unico atleta è bloccato dalla guerra.

Iran, Meloni: L’Italia non partecipa alla guerra e il governo non è complice. Non possiamo permetterci il rischio di armi nucleari e missili sull’ItaliaIntervenendo al Senato, la premier Giorgia Meloni ha parlato di interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale ... dire.it

Non perderti dirette, news e highlightsIl ministro dello Sport iraniano esclude la partecipazione del suo Paese ai Mondiali di calcio negli Usa. Lo riporta il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, in un articolo sulla ... sport.sky.it

GUERRA E RINCARI La guerra in Iran ha fatto volare i prezzi di petrolio e gas anche se hanno rallentato la corsa. E' emergenza caro-carburanti con diesel e verde sopra i 2 euro in molti distributori. Il governo però non ha ancora preso decisioni sulla riduzion - facebook.com facebook

#TG2000 - L’ #Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a #Hormuz”. Ferito #MojtabaKhamenei #11marzo #Trump #Libano #Israele #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #Hezbollah #Netanyahu #Khamenei #ONU #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com