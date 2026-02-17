Nissan Qashqai 1.5 e-Power Tekna+ da 190 Cv | pregi e difetti

Nissan ha lanciato il nuovo Qashqai 1.5 e-Power Tekna+ da 190 cavalli, rispondendo alla crescente domanda di auto più efficienti. La vettura si distingue per i bassi consumi e un’esperienza di guida scorrevole, grazie a un motore ibrido che combina potenza e risparmio. Tuttavia, alcuni utenti segnalano che il prezzo rimane elevato rispetto ad altre compatte simili sul mercato. La Nissan ha inoltre migliorato gli interni, rendendoli più spaziosi e confortevoli per le famiglie.

Il Nissan Qashqai è uno dei modelli più celebri del marchio automobilistico giapponese. Negli anni la casa ha puntato molto su questo Suv medio e sulle proprie soluzioni innovative per la motorizzazione ibrida, come la tecnologia e-Power che troviamo sull'X-Trail e sullo stesso Qashqai. Con l'ultimo restyling, Nissan ha deciso di montare la seconda generazione della tecnologia full hybrid e il Qashqai 1.5 e-Power Tekna+ da 190 Cv, il top di gamma, è stato oggetto di una prova della redazione di Gazzetta Motori. Sotto il cofano dell'auto testata è così possibile trovare un motore turbo benzina a tre cilindri in linea da 1.