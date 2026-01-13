Nissan LEAF scelta come Migliore Compatta 2026 dal Women’s Worldwide Car of the Year

La Nissan LEAF è stata riconosciuta come Migliore Compatta 2026 dal Women’s Worldwide Car of the Year. Questo premio testimonia l’affidabilità e l’innovazione di un modello che si distingue nel segmento delle auto compatte, offrendo soluzioni sostenibili e tecnologicamente avanzate per la mobilità moderna. La scelta conferma l’impegno di Nissan nel promuovere veicoli efficienti e adatti alle esigenze dei consumatori di oggi.

La nuova Nissan LEAF ha ottenuto il riconoscimento di Migliore Auto Compatta al Mondo assegnato dalla giuria del Women’s Worldwide Car of the Year. Il premio è stato annunciato a Yokohama il 13 gennaio 2026 ed è stato attribuito da una giuria internazionale composta da 84 giornaliste specializzate provenienti da 54 Paesi. Il WWCOTY valuta le vetture in base a criteri considerati rilevanti per i clienti, tra cui sicurezza, qualità, prezzo, design, facilità di guida, vantaggi d’uso e impatto ambientale. Il riconoscimento alla nuova LEAF riguarda in particolare l’evoluzione del progetto nella sua terza generazione, che mantiene il posizionamento di compatta elettrica destinata a un utilizzo quotidiano, con attenzione a efficienza, accessibilità e contenuti tecnologici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nissan LEAF scelta come Migliore Compatta 2026 dal Women’s Worldwide Car of the Year Leggi anche: Nissan Leaf: cresce in tecnologia e percorrenza Leggi anche: Nissan Leaf: come va la terza generazione dell'elettrica giapponese Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. World Car of the Year 2026: svelati i semifinalisti; Nissan 2026: rivoluzione elettrica in arrivo con la nuova Juke, Wave e altre sorprese. Nissan Leaf migliore auto compatta al mondo per Women's Worldwide Car of the Year - La nuova Nissan LEAF ha ricevuto il titolo di Migliore Auto Compatta al Mondo dalla giuria del Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY), l'unico premio automobilistico al mondo ... laprovinciacr.it

Nissan LEAF: la compatta amata dalle donne - La terza generazione di Nissan LEAF debutta col titolo di "Migliore Auto Compatta" al WWCOTY 2026. tuttosport.com

#Nissan Leaf 2026: tre allestimenti e prezzi da 36.950 euro motorionline.com/nissan-leaf-20… x.com

Nuova Nissan Leaf 2026: ordini aperti, ma le cinesi sono troppo forti - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.