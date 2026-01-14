Women’s Worldwide Car of the Year 2026 tutti i modelli vincitori categoria per categoria

Il Women’s Worldwide Car of the Year 2026 presenta i modelli vincitori suddivisi per categoria, offrendo un quadro aggiornato dell’industria automobilistica internazionale. Votato da 84 giornaliste provenienti da 54 Paesi, questo riconoscimento riflette le tendenze attuali e le innovazioni del settore, evidenziando le auto che si sono distinte per qualità, tecnologia e design nel corso dell’anno.

Il Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026 porta con sé una fotografia globale dell'industria dell'auto in rapida trasformazione, votata da 84 giornaliste specializzate provenienti da 54 Paesi. Questo premio non si limita a celebrare un singolo veicolo "preferito", ma sceglie ogni anno le auto che meglio rispondono alle esigenze reali di chi guida, dalla sicurezza alla funzionalità, dall'efficienza alla tecnologia. Dopo aver valutato 55 modelli candidati, le giurate hanno selezionato i vincitori di ciascuna categoria, mettendo in luce l'eterogeneità delle proposte e l'importanza crescente che la mobilità sostenibile riveste nel settore.

