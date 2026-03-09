Kay Scarpetta? Una serie tv col volto della Kidman

Amazon Prime Video ha annunciato l'adattamento della serie televisiva basata sui romanzi di Patricia Cornwell, con l'attrice Nicole Kidman nel ruolo principale. La produzione prevede una serie di episodi che riproporranno le avventure della protagonista Kay Scarpetta, protagonista di numerosi libri gialli. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal servizio di streaming, che ha avviato le riprese del progetto.

Amazon Prime Video fa la. Scarpetta nel piatto di Patricia Cornwell. Il colosso dello streaming ha, infatti, deciso di affondare il cucchiaio nel ricco piatto dei bestseller della celebre scrittrice Usa, trasformando uno dei personaggi più noti e amati del thriller contemporaneo in una serie tv di alto profilo. Il risultato si chiama proprio Scarpetta - questo il titolo della serie al via mewrcoledì 11 marzo su Prime Video - e ha il volto di Nicole Kidman, pronta a indossare il camice del medico legale più famoso della narrativa crime. Anatomopatologa geniale e metodica, Kay Scarpetta utilizza scienza e tecnologia per dare voce alle vittime e smascherare assassini spesso spietati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

"Scarpetta", il trailer ufficiale della nuova serie con Nicole Kidman dai libri di Patricia CornwellDopo anni di attesa sta finalmente per arrivare su Prime Video la nuova serie Scarpetta, con Nicole Kidman che (dopo The Perfect Couple su Netflix),...

‘Scarpetta’: arriva su Prime Video la serie con Nicole KidmanNicole Kidman in Scarpetta interpreta una brillante medico legale, ormai fuori dai giochi, alla quale però viene data una seconda possibilità.

