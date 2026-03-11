Nicola Rizzoli all’Università Parthenope | Ho iniziato a fare l’arbitro perché odiavo la figura degli arbitri

Un arbitro noto ha visitato l’Università Parthenope, spiegando che ha scelto questa strada perché, all’inizio, odiava la figura degli arbitri, ma desiderava conoscerli meglio. Ha raccontato che il suo scopo era imparare, così da poter tornare a giocare a calcio. La sua esperienza personale ha avuto inizio con questa motivazione, senza altri dettagli sui successivi sviluppi.