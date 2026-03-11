Nicola Rizzoli all’Università Parthenope | Ho iniziato a fare l’arbitro perché odiavo la figura degli arbitri
“Ho iniziato a fare l’arbitro perché odiavo la figura degli arbitri. come mai? Perché non conoscevo. Il mio obiettivo era ‘conoscere’ per poter poi tornare a giocare a calcio”. Con queste parole è iniziato l’intervento di Nicola Rizzoli che oggi ha incontrato gli studenti in una gremitissima Aula. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
