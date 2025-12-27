Cybersicurezza e trasferimento tecnologico, asse tra Università Parthenope e Consorzio PRIDE.

Si è svolto nei giorni scorsi presso il Palazzo Pacanowski dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” l’incontro dal titolo “Cybersicurezza e trasformazione digitale: scenari, rischi e opportunità per le imprese”, promosso nell’ambito delle iniziative a supporto dell’innovazione e della competitività del sistema produttivo e degli incontri del Magazine INFOSFERA. A margine dell’incontro è emersa l’idea di avviare un protocollo di collaborazione tra il Consorzio PRIDE e l’Università Parthenope, con il coinvolgimento di più ambiti disciplinari e di una rete più ampia di attori pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

