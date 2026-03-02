Durante un’intervista a Verissimo, Taylor Mega ha rivelato di essere a rischio menopausa precoce e di aver iniziato a cercare un compagno con l’obiettivo di avere figli. La discussione ha toccato il suo desiderio di maternità e le difficoltà che sta affrontando nel percorso. La modella ha condiviso il suo stato di salute e le decisioni prese in seguito alla diagnosi della ginecologa.

L'influencer si racconta a "Verissimo" spiegando come abbia deciso di congelare gli ovociti nella speranza un giorno di avere un figlio “Rischio la menopausa precoce“. Taylor Mega si racconta a Verissimo parlando del desiderio di maternità e degli ostacoli che sta trovando sul proprio percorso. “Non pensavo di volere dei figli. Poi a 29 anni incontro un uomo, mi innamoro e inizio ad avere voglia di maternità” spiega a Silvia Toffanin. “Cominciamo a provarci. Succede un episodio, vado da una ginecologa – che è stata un po’ cattiva – e mi dice: ‘Con questo utero è impossibile che tu avrai una gravidanza perché sei malnutrita‘. Ci rimango di sasso, perché sono molto attenta al fisico, tratto il mio corpo come se fosse un tempio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rischio la menopausa precoce. Quando la ginecologa me l’ha detto ho iniziato a cercare un compagno per fare figli”: così Taylor Mega

