Nicola Bianchi nuovo allenatore della Nazionale Kata FIKTA | il karate tradizionale italiano riparte da Viareggio

Un nuovo allenatore è stato nominato per la squadra nazionale di kata della FIKTA, l’associazione che si occupa di karate tradizionale in Italia. La nomina riguarda un tecnico che guiderà i praticanti italiani nelle prossime competizioni. La scelta è stata comunicata ufficialmente e segna l’inizio di un nuovo ciclo per il settore. La squadra si prepara a ripartire da Viareggio, sede del primo raduno sotto la guida del nuovo allenatore.

Il karate tradizionale italiano apre una nuova pagina della sua storia e lo fa partendo da Viareggio. In occasione dell'ultimo Aggiornamento Tecnico Nazionale FIKTA è stato infatti ufficializzato il passaggio di testimone alla guida della Nazionale di Kata: il Maestro Nicola Bianchi è il nuovo allenatore della squadra azzurra. Una nomina che rappresenta molto più di un semplice cambio tecnico. Si tratta di un momento dal forte valore simbolico e sportivo, che segna l'inizio di una nuova fase nel segno della continuità, della tradizione e di una nuova energia al servizio del movimento azzurro. Nicola Bianchi raccoglie infatti l'importante eredità del Maestro Pasquale Acri, settimo dan e figura di riferimento assoluto della disciplina, che lascia l'incarico dopo quindici anni impreziositi da numerosi successi internazionali.