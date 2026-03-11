Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara ma l’argentino ha questa idea sul futuro Confessione inaspettata!
Nico Gonzalez ha espresso il desiderio di tornare alla Juventus, mentre l’allenatore Spalletti ha una posizione diversa sulla sua permanenza. Il giocatore ha rivelato in modo diretto la sua idea sul futuro, confermando la volontà di essere legato ancora alla squadra torinese. La questione resta aperta, con le due parti che mostrano posizioni distinte senza ulteriori dettagli.
Nico Gonzalez Juventus, si allontana il riscatto dell’Atletico Madrid: la posizione del Colchoneros e il punto sul futuro dell’argentinodi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Juventus, l’Atletico Madrid non sarebbe intenzionato a riscattare l’argentino.
Nico Gonzalez Juve, possibile il clamoroso ritorno a Torino in estate: Spalletti lo vorrebbe tenere. Le ultime sul futuro dell’argentinodi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Juve, possibile il clamorosa ritorno in bianconero a giugno: mister Luciano Spalletti lo vorrebbe tenere con...
Juve, Nico Gonzalez torna in estate? Spalletti ci pensa, la società rifletteLa situazione dell’argentino è ancora tutta da scrivere. L’Atletico Madrid ha preso Nico Gonzalez con la formula del prestito oneroso a un milione di euro, inserendo un diritto di riscatto che può ... tag24.it
Balzarini: C’è una valutazione dell’Atletico Madrid su Nico Gonzalez. Secondo me Douglas Luiz non…Voi sapete che Nico Gonzalez e Douglas Luiz, se riscattati possono portare nelle casse della Juventus quasi 60 milioni, 57/58 adesso non ricordo bene, però attenzione, c'è ... tuttojuve.com
