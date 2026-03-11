Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara ma l’argentino ha questa idea sul futuro Confessione inaspettata!

Nico Gonzalez ha espresso il desiderio di tornare alla Juventus, mentre l’allenatore Spalletti ha una posizione diversa sulla sua permanenza. Il giocatore ha rivelato in modo diretto la sua idea sul futuro, confermando la volontà di essere legato ancora alla squadra torinese. La questione resta aperta, con le due parti che mostrano posizioni distinte senza ulteriori dettagli.