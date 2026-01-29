Il Newcastle dimostra che apparteniamo dice Howe dopo il pareggio del PSG

Dopo il pareggio per 1-1 a Parigi, Eddie Howe ha detto che il Newcastle ha dimostrato di appartenere a quel livello. Per Howe, il risultato conferma la crescita della squadra, anche se la partita è stata difficile. Luis Enrique, invece, ha commentato con meno entusiasmo la prestazione del PSG, sottolineando che ci sono ancora margini di miglioramento. La sfida tra le due squadre ha lasciato i tifosi con sensazioni contrastanti, ma il Newcastle esce a testa alta dalla trasferta.

Eddie Howe e Luis Enrique hanno vissuto emozioni contrastanti dopo l'1-1 di Parigi. Il Newcastle United sta dimostrando di appartenere alla Champions League, ha detto l'allenatore Eddie Howe dopo il pareggio per 1-1 contro i detentori del Paris Saint-Germain, il cui allenatore Luis Enrique ha ammesso che devono migliorare. Il PSG era il grande favorito per prevalere al Parco dei Principi e conquistare un posto tra i primi otto della classifica della fase di campionato, che porta con sé la progressione automatica agli ottavi.

Eddie Howe ha commentato la partita del Newcastle contro i Wolves, definendo la prestazione come "ottima" nonostante il pareggio a reti inviolate.

