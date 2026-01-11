Monte Amiata neve e polemiche Il caso degli impianti chiusi

Monte Amiata, noto per il suo paesaggio e le attività invernali, si trova al centro di un acceso dibattito dopo la chiusura di alcuni impianti. Recentemente, una nevicata di circa quindici centimetri in poche ore ha riacceso le discussioni sulla gestione delle strutture e sull'impatto ambientale. In questo contesto, analizziamo le ragioni delle chiusure e le implicazioni per il territorio.

Siena, 11 gennaio 2026 –?Sull' Amiata è caduta ancora neve. Una quindicina di centimetri, in tre ore. Una precipitazione inattesa che ha incrementato la coltre bianca. In vetta si sfiora il mezzo metro. Neve anche più in basso. Qui "preziosa", perché potrebbe aperto " Il Crocicchio ", la pista da sci storica della montagna amiatina. Ma anche questa al momento inagibile. Mancano i permessi per lo ski-lift. Sarebbero stati richiesti in ritardo, ma domani potrebbero essere rilasciati. Ancora nulla anche, per quanto riguarda la seggiovia del Cantore ferma anche ieri. Tanti gli sciatori che ieri dalla vetta se ne sono andati verso le Macinaie.

