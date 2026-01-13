La neve porta il tutto esaurito Boom di 20mila presenze per gli impianti sciistici dell’Amiata
Il primo weekend di neve della stagione ha portato un'affluenza significativa agli impianti sciistici dell'Amiata, con oltre 20.000 presenze nelle aree delle Macinaie e Contessa. Questa affluenza testimonia l’interesse crescente per le opportunità sportive e ricreative offerte dal Monte Amiata, contribuendo a una stagione che si preannuncia positiva per operatori e visitatori.
Amiata, 13 gennaio 2026 – Il primo vero weekend di neve della stagione ha riportato entusiasmo e numeri importanti sul Monte Amiata, in particolare sul versante grossetano, dove le Macinaie e l’area Contessa hanno fatto registrare presenze record e un clima di grande soddisfazione tra operatori e visitatori. Complice una nevicata abbondante e condizioni meteo ideali – temperature sotto zero, cielo sereno e neve compatta e farinosa – la montagna si è presentata in versione cartolina. Fin dalle prime ore della mattina di domenica gli impianti aperti hanno fatto segnare il sold out, mentre migliaia di famiglie e appassionati hanno affollato anche le aree senza risalite, armati di slitte, bob e ciaspole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
