Poste Italiane arrivano i locker automatici | quattro nuovi punti in provincia di Bergamo

Poste Italiane amplia i servizi nella provincia di Bergamo con l’installazione di quattro nuovi locker automatici. Situati nelle sedi di Brembate Sopra, Brusaporto, Lallio e Orio al Serio, questi dispositivi consentono ai clienti di spedire e ritirare pacchi in modo semplice e autonomo. L’introduzione di queste soluzioni mira a migliorare l’efficienza e la comodità delle operazioni postali sul territorio.

Poste Italiane potenzia i servizi sul territorio bergamasco. Negli uffici postali di Brembate Sopra, Brusaporto, Lallio e Orio al Serio sono stati installati e sono operativi nuovi locker automatici per la spedizione e il ritiro dei pacchi. I dispositivi consentono agli utenti di effettuare le operazioni in autonomia, senza passare dallo sportello, e con fasce orarie di utilizzo più ampie. L’obiettivo è agevolare soprattutto i servizi legati all’e-commerce, riducendo tempi di attesa e semplificando le procedure di consegna e restituzione. I locker sono dotati di schermi con interfaccia chiara e intuitiva e sono pensati per un utilizzo rapido. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Poste, salgono a 104 i nuovi sportelli automatici installati in tutta la provincia Leggi anche: A Bergamo e provincia arrivano cinquanta nuovi carabinieri La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Poste Italiane, arrivano i locker automatici: quattro nuovi punti in provincia di Bergamo - Attivi negli uffici postali di Brembate Sopra, Brusaporto, Lallio e Orio al Serio. bergamonews.it

