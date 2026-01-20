Ast Ancona assunzioni straordinarie di medici tecnici e infermieri | previsti 117 nuovi innesti

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona ha annunciato assunzioni straordinarie di 117 professionisti, tra medici, tecnici e infermieri, con un investimento di circa due milioni di euro. Questa iniziativa mira a rafforzare i servizi sanitari locali, garantendo un miglioramento dell’assistenza e della qualità delle cure offerte alla comunità. Le nuove assunzioni sono parte di un piano strategico volto a sostenere il sistema sanitario nel territorio.

Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro, in una conferenza stampa organizzata con il direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale anconetana, Giovanni Stroppa ANCONA – Un provvedimento che prevede assunzioni di tecnici, medici e infermieri nell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona con una spesa di circa due milioni di euro. Lo ha annunciato questa mattina l'assessore regionale nelle Marche alla Sanità, Paolo Calcinaro, in una conferenza stampa organizzata con il direttore generale dell'Ast anconetana, Giovanni Stroppa. Le assunzioni, tra ospedali di comunità, Unità di continuità assistenziale (Uca) e case di comunità saranno 117 in totale e verranno suddivise in due momenti.

