Nel tratto San Marco-Cenerente in zona Canneto elevata mortalità fauna e pericoli per gli automobilisti
Una cittadina ha scritto all'Ufficio Ambiente della Polizia Locale e agli organi di stampa per segnalare una situazione critica lungo il tratto stradale tra San Marco e Cenerente, in zona Canneto. La lettera evidenzia un’elevata mortalità della fauna e pericoli per gli automobilisti che percorrono quella strada. La denuncia evidenzia problemi già noti, senza apportare ulteriori considerazioni o analisi.
Con una lettera all'Ufficio Ambiente della Polizia Locale del Comune di Perugia e agli organi di stampa, una cittadina, Maria Elena Rossler, ha voluto mettere a conoscenza la cittadinanza di una situazione di "estrema e insostenibile criticità" lungo il tratto stradale che collega San Marco a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Strada mulattiera per il centro commerciale: da via Cerignola alla zona Asi è un incubo per gli automobilisti
Calcio giovanile: battuta nel derby la Carrarese Giovani. Cadono gli Juniores, pareggiano gli Allievi. San Marco, Giovanissimi regionali al 4° postoArrivate a metà del guado le formazioni giovanili della San Marco Avenza, unica società apuana a potersi fregiare della partecipazione a tutte le...