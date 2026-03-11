Nel tratto San Marco-Cenerente in zona Canneto elevata mortalità fauna e pericoli per gli automobilisti

Una cittadina ha scritto all'Ufficio Ambiente della Polizia Locale e agli organi di stampa per segnalare una situazione critica lungo il tratto stradale tra San Marco e Cenerente, in zona Canneto. La lettera evidenzia un’elevata mortalità della fauna e pericoli per gli automobilisti che percorrono quella strada. La denuncia evidenzia problemi già noti, senza apportare ulteriori considerazioni o analisi.