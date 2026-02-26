Travolto in via Mari indagato l’autista del bus Non c’era un’auto pirata

La Procura di Ascoli ha indagato per l’ipotesi di reato di lesioni colpose gravissime l’autista dell’autobus della Start coinvolto nell’incidente nel quale nel tardo pomeriggio di martedì è rimasto vittima un anziano di 87 anni, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale regionale di Torrette e tuttora in prognosi riservata. Cade dunque l’ipotesi che potesse essere stata un’auto pirata ad investire la vittima sulle strisce pedonali in via Erasmo Mari, all’altezza del distributore Esso. Ipotesi che era emersa subito dopo il sinistro avendo l’autista dichiarato di non essersi accorto di nulla. I successivi accertamenti della polizia municipale di Ascoli hanno invece acclarato che sarebbe stato proprio il bus della Start da lui guidato ad investire l’anziano mentre attraversava la strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Travolto e ucciso sulla superstrada, individuata l’auto pirata: c’è un indagato per omicidio stradaleLa svolta nelle indagini sull’omicidio stradale di martedì sera lungo il raccordo Perugia-Bettolle potrebbe essere vicina.

Investita e uccisa a tre anni, indagato il conducente dell’auto che ha travolto la piccola. La bimba era con un’amica della mammaVernio (Prato), 23 febbraio 2026 – E’ stato iscritto nel registro degli indagati il 25enne italiano che nella serata di ieri, domenica 22 febbraio,...

