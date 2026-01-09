Zelig fa 30 e torna su Canale 5 con alcuni volti storici dello show

Zelig celebra 30 anni di attività, tornando su Canale 5 con alcuni dei volti più rappresentativi dello show. Dopo 150 puntate in prima serata e oltre 500 ore di registrazione, il programma si conferma una delle tappe più importanti della comicità italiana. Con una storia lunga e ricca di esperienze, Zelig continua a essere un punto di riferimento nel panorama dello spettacolo, offrendo momenti di intrattenimento e talento consolidati nel tempo.

Dopo 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco, Zelig è pronto a festeggiare i 30 anni di vita. Il comic show firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo torna su Canale 5, in prima serata da lunedì 12 gennaio, con quattro puntate rinominate Zelig 30. Comici e numeri attesi a Zelig 30. Al timone l’ormai storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che accoglieranno sul palco dello Studio 20 di Cologno Monzese gran parte dei comici che hanno fatto la storia di Zelig, alcuni dei quali diventati poi pezzi da 90 della comicità italiana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Zelig fa 30 e torna su Canale 5 con alcuni volti storici dello show Leggi anche: Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1 Leggi anche: Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Zelig festeggia 30 anni, quattro nuove puntate dal 12 gennaio in prima serata; “Zelig 30”, le risate tornano in prima serata su Canale 5; Vanessa Incontrada in attesa del matrimonio con Rossano Laurini torna a Zelig Claudio Bisio: «Il nostro rapporto va oltre ogni palcoscenico»; 30 anni di Zelig, Incontrada: «Programma senza tabù». Bisio: «Zalone? Ho fatto 30 milioni al cinema, ma i suoi 60 avrei voluto guadagnarli io». "Zelig" compie 30 anni e torna su Canale 5 con i comici che hanno fatto la storia - Nato nel 1996, "Zelig" è il programma comico più longevo in Italia: 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. tgcom24.mediaset.it

Claudio Bisio: «Checco Zalone? È bravo, ha incassato 60 milioni e io 30, avrei preferito il contrario» - E ricordo l’anno che ce la siamo giocata con Sanremo: quando arrivi a quel livello ti spaventi. leggo.it

«Zelig», 30 anni di risate: arriva lo speciale di quattro serate su Canale 5 - Il programma comico più longevo della tv compie 30 anni e festeggia con 4 nuove puntate su Canale 5, dal 12 gennaio in prima serata. msn.com

Sabato 17 gennaio si torna a Zelig : Gran Galà Drag Queen 2.0 ! Tutto quello che di uno spettacolo drag queen non avete mai visto. Divertimento, battute sagaci, ma anche tenerezza e momenti veri faranno da sottofondo alla storia di questi 8 grandi artisti. Cas - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.