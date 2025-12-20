Piano delle opere 2026-2028 Coronas | Investimenti nel sociale e nelle infrastrutture per rafforzare l’economia di Fiumicino

Fiumicino, 20 dicembre 2025 – “ Il Piano delle opere 2026-2028 rappresenta una scelta politica chiara: investire nel sociale e nei servizi essenziali come leva di crescita e coesione per la città. Non si tratta di singoli interventi scollegati, ma di una programmazione che guarda al futuro di Fiumicino in modo organico e responsabile”. A parlare è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Fiumicino. “Nel Piano sono previsti interventi su edilizia scolastica, asili nido, strutture comunali dedicate agli anziani, impianti sportivi e spazi pubblici di aggregazione — prosegue Coronas — ambiti che incidono direttamente sulla qualità della vita delle famiglie e delle fasce più fragili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

