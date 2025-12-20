Piano delle opere 2026-2028 Coronas | Investimenti nel sociale e nelle infrastrutture per rafforzare l’economia di Fiumicino
Fiumicino, 20 dicembre 2025 – “ Il Piano delle opere 2026-2028 rappresenta una scelta politica chiara: investire nel sociale e nei servizi essenziali come leva di crescita e coesione per la città. Non si tratta di singoli interventi scollegati, ma di una programmazione che guarda al futuro di Fiumicino in modo organico e responsabile”. A parlare è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Fiumicino. “Nel Piano sono previsti interventi su edilizia scolastica, asili nido, strutture comunali dedicate agli anziani, impianti sportivi e spazi pubblici di aggregazione — prosegue Coronas — ambiti che incidono direttamente sulla qualità della vita delle famiglie e delle fasce più fragili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Adottato il piano delle opere pubbliche 2026-2028: interventi per 74 milioni di euro
Leggi anche: Quarta pista, Coronas: “Un investimento che rafforza l’economia di Fiumicino”
Approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028; Approvato il bilancio del Comune di Alta Val Tidone; Il Consiglio metropolitano e la Conferenza dei Sindaci approvano il Bilancio di Previsione 2026-2028. Il sindaco Brugnaro: “Conti in ordine, debito zero. Siamo un ente sano”; Programma Lavori Pubblici 2026–2028: manutenzioni per 8 milioni e nuove opere per 4 milioni di euro.
Piano delle opere 2026-2028, Coronas: “Investimenti nel sociale e nelle infrastrutture per rafforzare l’economia di Fiumicino” - Il capogruppo di Forza Italia: "Non si tratta di singoli interventi scollegati, ma di una programmazione che guarda al futuro di Fiumicino in modo organico e responsabile" ... ilfaroonline.it
Mandello. Opere pubbliche 2026-2028, approvato il piano: scuole, immobili pubblici e Lido al centro - Edifici scolastici, nuovo centro remiero, Torre di Maggiana, Pra Magno e centri storici delle frazioni i principali interventi. lecconotizie.com
Arezzo Casa ha approvato la proposta del Piano degli Investimenti 2026-2028 - Il Consiglio di Amministrazione di Arezzo Casa ha approvato la proposta del Piano degli Investimenti per il triennio 2026- teletruria.it
Il nuovo Piano di ricostruzione delle opere pubbliche della Regione Lazio. Tutti i progetti - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.