Reggio Emilia è nota anche per le sue opere incompiute, tra cui l’Onda Orange, un’opera che racconta storie di un passato non concluso. Attualmente in tour sul ponte di collegamento sul Calopinace, questa installazione invita a riflettere sulla storia e sul patrimonio architettonico della città, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso verso i lavori mai terminati che fanno parte del suo paesaggio urbano.

Il viaggio di Onda Orange tra le incompiute reggine è un itinerario che riempie l'animo di rammarico. Quella frustrazione figlia delle occasioni mancate e di sprechi di fondi pubblici che avrebbero permesso, se spesi bene, un sensibile miglioramento della qualità della vita. "Sotto la dinastia Flavia, tra il 7072 e l'80 d.C., Roma si dotava di un maestoso anfiteatro che noi tutti oggi chiamiamo Colosseo. Dieci anni mal contati per regalare all'umanità un gioiello architettonico. Adesso, il viaggio tra le incompiute reggine, diventa ancora più impietoso. Nelle scorse settimane abbiamo raccontato del rapporto tutto da costruire tra Reggio e il mare e di come la nostra città rivolga il suo sguardo più dolce verso monte. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

