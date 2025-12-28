Famiglia nel bosco Nathan e Catherine sono già informati sul nuovo casolare

Nuovo colpo di scena nel caso della “famiglia del bosco”. La vicenda dei genitori anglo-australiani e dei tre figli continua a tenere banco, con sorprese all’ordine del giorno. Tutto questo mentre l’opionne pubblica è divisa in due: da una parte c’è chi sostiene la coppia, ritenendo troppo pesante il provvedimento del Tribunale dei Minori che ha disposto l’allontanamento dei bambini; dall’altra, invece, c’è chi ritiene che vivere in un bosco non sia compatibile con la loro crescita. Intanto i minori restano nella struttura protetta in cui sono stati trasferiti settimane fa. Il caso sembrava aver trovato uno spiraglio quando era stata prospettata alla famiglia una possibile sistemazione alternativa, ritenuta più idonea per i tre bambini e utile a favorire un eventuale ricongiungimento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine dicono sì a un casolare nel bosco di Palmoli

Leggi anche: Famiglia nel bosco, i genitori Catherine e Nathan accettano casolare gratis di Armando Carusi, depositato il reclamo contro l’allontanamento dei figli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Famiglia nel bosco, Catherine scoppia in lacrime e valuta il ritorno in Australia con Nathan e i figli; Famiglia nel bosco, niente pranzo di Natale per padre in comunità. Tribunale: Creerebbe precedente; La “famiglia del bosco”; La storia della famiglia nel bosco dall’inizio: la verità giudiziaria su Palmoli, tutte le risposte.

Famiglia nel bosco: mamma Catherine racconta la condizione dei figli dopo il Natale - Tra giudizi, regole e separazioni forzate: la difficile quotidianità della famiglia nel bosco, raccontata dalla mamma. notizie.it