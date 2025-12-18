Bari ' abbracciata' da una coltre di nebbia Disagi all' aeroporto | dirottati diversi voli

Bari si risveglia avvolta da una fitta nebbia, con il lungomare e la città quasi invisibili. L’atmosfera misteriosa ha creato disagi all’aeroporto, dirottando numerosi voli e causando inconvenienti ai viaggiatori. Passeggianti e automobilisti si sono trovati di fronte a uno scenario insolito e suggestivo, testimoniando l’effetto avvolgente di una coltre di nebbia che ha trasformato la città in un paesaggio quasi irreale.

© Baritoday.it - Bari 'abbracciata' da una coltre di nebbia. Disagi all'aeroporto: dirottati diversi voli Il lungomare sotto la nebbia e il resto della città praticamente invisibile: è l'immagine di Bari nel pomeriggio del 18 dicembre, avvolta da una 'cappa' che ha creato stupore tra i passanti e diversi problemi per gli automobilisti. Una condizione cominciata nel primo pomeriggio e ulteriormente.

