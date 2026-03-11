‘Ndrangheta i nickname dei narcotrafficanti condannati nelle chat criptate | Pazzo Loco Ronaldo Gucci e Prada

In un’indagine sulla ‘Ndrangheta, sono stati identificati diversi narcotrafficanti condannati che usavano nickname come Pazzo Loco, Ronaldo, Gucci e Prada nelle chat criptate. Le conversazioni rivelano come i membri del gruppo si facessero chiamare con nomi ispirati a moda, calcio e cocaina, evidenziando gli interessi legati alle loro attività illegali e alle passioni condivise tra i sodali del boss ‘ndranghetista.

Moda, cocaina e calcio: che passione! Per confondere gli investigatori, i condannati si scambiavano i cellulari con parenti e amici (“Sto facendo lo scemo apposta con il telefono di un altro”). Cosa si dicevano e come sono stati scoperti a Torino “Ecco lo sposo di Chanel, la figlia del vecchio” si presenta Batman, alias De Carne, appena condannato a 14 anni di carcere. Gucci Prada Sambati (12 anni di reclusione) si lascia andare a una sfuriata familiare con Neymar2 Pasquino (condannato a 10 anni): “Tua cognata è proprio una ritardata”. Poi si presenta: “Come stai amico? Sono lucertola”. Cita, così, il suo storico soprannome, facendosi riconoscere dagli inquirenti "Tutti fuggono da qui", degrado e paura a due fermate dal centro di Torino: l’altra faccia di corso Svizzera, terra di nessuno 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Le chat criptate, i viaggi con la droga: chi è il corriere bresciano dei narcos albanesiIl sole non è ancora sorto quando in un paese ancora addormentato scatta il blitz della Squadra Mobile. Leggi anche: Il chirurgo «pazzo», lo stupore sul ghiaccio secco: «Un casino». Cosa c’è nelle chat tra gli infermieri sul trapianto del cuore “bruciato” al Monaldi