Il chirurgo pazzo lo stupore sul ghiaccio secco | Un casino Cosa c’è nelle chat tra gli infermieri sul trapianto del cuore bruciato al Monaldi

Il 23 dicembre alle 16.06, nell’ospedale Monaldi di Napoli, il cuore proveniente da Bolzano è stato impiantato nel corpo di un bambino di nome Domenico Caliendo, ma non ha iniziato a funzionare. Durante l’intervento, un chirurgo si è rivolto agli altri medici definendo la situazione un “casino” e utilizzando un termine che ha sorpreso i presenti, mentre sul ghiaccio secco si sono verificati momenti di confusione.

Sono le 16.06 del 23 dicembre scorso. Nella sala operatoria dell’ospedale Monaldi di Napoli il cuore arrivato da Bolzano e impiantato nel petto del piccolo Domenico Caliendo non riparte. L’infermiera Teresa Calascione, uscita dalla sala operatoria alle 14.12, si informa via WhatsApp con i colleghi sull’andamento dell’intervento iniziato intorno alle 14.30. La risposta del caposala è secca: «Non va. zero. è una pietra». Calascione reagisce con sgomento: «Mamma mia. Se lo tengono sulla coscienza». Le conversazioni, come riportano oggi Il Mattino, La Repubblica e Il Messaggero, sono agli atti dell’inchiesta sulla morte del bambino. Un’ora prima della conversazione con il caposala, Calascione aveva già ricevuto segnali allarmanti dalla collega Cristiana Passariello, presente in sala operatoria. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti discussi: Domenico Caliendo, le chat: È stata una pazzia, sospesi due chirurghi; Trapianto di cuore, il Monaldi sospende due dirigenti medici. Tg1: Altri due casi sospetti.

