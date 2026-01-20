Le chat criptate i viaggi con la droga | chi è il corriere bresciano dei narcos albanesi

Un’operazione della Squadra Mobile di Brescia ha portato alla scoperta di un corriere coinvolto nei traffici di droga dei narcos albanesi. L’indagine ha svelato dettagli sulle modalità di trasporto e comunicazione utilizzate, tra chat criptate e viaggi clandestini. Questo episodio evidenzia le sfide delle forze dell’ordine nel contrasto al fenomeno della criminalità organizzata e alla diffusione di sostanze illegali.

Il sole non è ancora sorto quando in un paese ancora addormentato scatta il blitz della Squadra Mobile. È in quel momento che finisce la corsa di Michele Capretti, 31 anni, di casa ad Azzano Mella, indicato dagli inquirenti come uno dei corrieri più attivi di una potente organizzazione criminale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Roma, boss dei narcos albanesi al 41 bisA Roma, Elvis Demce, considerato il leader dei narcos albanesi, è stato sottoposto al regime di carcere duro del 41 bis. Elvis Demce al 41 bis, carcere duro per il boss dei narcos albanesi a RomaElvis Demce, noto boss dei narcos albanesi a Roma e nei Castelli Romani, è stato sottoposto al regime del 41 bis. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Privacy, Renzi lancia l’allarme: I cinesi stanno già registrando le nostre chat; Il tariffario della guerra ibrida di Putin: graffiti a pochi dollari, telecamere a 400, omicidi a 10mila; Finalmente è fatta, Raspadori torna in Serie A: l’Atalanta non è l’unica a esultare; Finalmente è fatta Raspadori torna in Serie A | l’Atalanta non è l’unica a esultare. Chat criptate: le app migliori per messaggiare in sicurezza - Bologna, 30 maggio 2023 – Un cartello della droga, legato alla ’ndrangheta e diffuso in gran parte del territorio italiano, è stato smantellato dalla Guardia di finanza di Bologna grazie all’accesso a ... ilrestodelcarlino.it Dark web e chat criptate: agenti sotto copertura a caccia di orchi in Rete - Indagini a tutto campo della Polizia postale, il cybercrime economico-finanziario resta centrale con oltre 27mila casi trattati solo nel 2025. msn.com #ottoemezzo Privacy, Renzi lancia l’allarme: “I cinesi stanno già registrando le nostre chat” - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.