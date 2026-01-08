Marche Teatro sposa la University Card Il direttore Dipasquale | Uno strumento digitale per i nativi digitali - VIDEO

Marche Teatro annuncia il supporto alla University Card, un nuovo strumento digitale pensato per gli studenti universitari. Il direttore Dipasquale sottolinea come questa iniziativa favorisca l'accesso alla cultura per i giovani nativi digitali, facilitando la partecipazione agli eventi e alle attività culturali nella città di Ancona. La collaborazione mira a rafforzare il rapporto tra il mondo accademico e le istituzioni culturali locali, promuovendo un’offerta sempre più accessibile e integrata.

Teatro, sport e servizi, la University card di Ancona diventa digitale - Uno strumento pensato per rendere più accessibile, semplice e accogliente la vita in città degli studenti universitari. msn.com

Al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno in scena di Marche Teatro un'occasione unica per rivivere la genialità di sul palcoscenico martedì 13 gennaio ore 20.30 mercoledì 14 gennaio ore 20.3 - facebook.com facebook

