Marche Teatro sposa la University Card Il direttore Dipasquale | Uno strumento digitale per i nativi digitali - VIDEO
Marche Teatro annuncia il supporto alla University Card, un nuovo strumento digitale pensato per gli studenti universitari. Il direttore Dipasquale sottolinea come questa iniziativa favorisca l'accesso alla cultura per i giovani nativi digitali, facilitando la partecipazione agli eventi e alle attività culturali nella città di Ancona. La collaborazione mira a rafforzare il rapporto tra il mondo accademico e le istituzioni culturali locali, promuovendo un’offerta sempre più accessibile e integrata.
ANCONA - Il mondo della cultura anconetana si apre sempre di più agli universitari grazie alla nuova University Card. Il direttore di Marche Teatro, Giuseppe Dipasquale, ha sottolineato come questa Web app rappresenti una risposta concreta alle esigenze dei "nativi digitali", permettendo loro di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
