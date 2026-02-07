Ai domiciliari con il braccialetto nascondeva coca e crack nel calzino del figlio | arrestato

I carabinieri di Brancaccio hanno colto in flagrante un uomo di 33 anni, già agli arresti domiciliari con il braccialetto. L’uomo nascondeva droga, coca e crack, nel calzino del figlio. L’arresto è arrivato durante un controllo di routine, e questa volta non è riuscito a sfuggire alle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione di Brancaccio hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di droga un pregiudicato di 33 anni, che era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel corso della perquisizione in casa dell'uomo, i militari hanno rinvenuto.

