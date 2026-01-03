Maltratta e minaccia di morte la compagna | braccialetto elettronico per un 37enne

Il 37enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver maltrattato e minacciato di morte la propria compagna. L’intervento dei carabinieri di Acuto, su disposizione della compagnia di Anagni, si è reso necessario per tutelare la vittima e garantire il rispetto delle misure cautelari. Questa operazione evidenzia l’importanza delle attività di controllo e prevenzione contro le condotte di violenza domestica.

Lo scorso 31 dicembre, i carabinieri di Acuto, coordinati dalla compagnia di Anagni, hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del dispositivo di controllo a distanza, il braccialetto elettronico. La misura del Gip del Tribunale di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Maltratta e minaccia di morte la compagna: braccialetto elettronico per un 37enne Leggi anche: Maltratta la compagna, scatta il braccialetto elettronico: ennesimo caso a Imola Leggi anche: Bolzano, maltratta la compagna: braccialetto elettronico per il presidente del consiglio comunale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Minaccia di morte la ex con un video postato sui social: 31enne finisce in carcere a Verona; Entra in casa della compagna e la minaccia di morte, poi si scaglia contro i carabinieri; Minaccia di morte la moglie davanti ai figli: allontanato da casa; Salva la mamma dal papà violento dopo 4 mesi di violenze e lo fa allontanare dai carabinieri: il 48enne non potrà avvicinarsi a casa. Maltratta e minaccia la compagna, arrestato a Omegna - Con l'accusa di maltrattamenti verso la compagna un trentenne è stato arrestato dalla polizia a Omegna (Verbano- ansa.it Maltratta e minaccia di morte la ex con una pistola: «Non ho paura di finire in carcere». Agli arresti domiciliari un 31enne - Un uomo di 31 anni è stato arrestato venerdì 5 dicembre, nel Veronese, per atti persecutori (stalking) nei confronti della ex compagna. ilgazzettino.it Firenze, comportamenti violenti e minacce di morte verso la compagna: arrestato un 36enne - Nella tarda serata di martedì 17 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti in viale Francesco Redi a Firenze in seguito di una richiesta di aiuto per una situazione di ... 055firenze.it Minaccia un'anziana e la sua badante con il coltello, allontanato da casa. Misura cautelare per un 63enne accusato di maltrattamenti a Filottrano #ANSA x.com Stava scontando una pena per aver maltrattato la madre in passato. Nonostante questo ha iniziato a perseguitare la ex compagna, arrivando persino a minacciare gli amici di lei con un coltello. E' finito in carcere. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.