Bartoli Odg | Il 2025 un anno difficile la sicurezza dei cronisti è a rischio
«Sulla sicurezza degli inviati in zone di guerra abbiamo apprezzato l’impegno del governo per la formazione e per i fondi destinati a garantire una copertura assicurativa per i freelance. La sicurezza dei giornalisti, tuttavia, è in pericolo anche in Italia». Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli durante il suo intervento in apertura della conferenza stampa della. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Gaza, l'appello dell'OdG e della Fnsi: "Lasciate entrare i cronisti nella Striscia"
Leggi anche: Adolescenti a rischio ansia e depressione: la transizione dei servizi di cura è difficile
Bartoli (Odg): "Il 2025 un anno difficile, la sicurezza dei cronisti è a rischio" - Le parole del presidente dell'Ordine dei giornalisti durante la conferenza stampa di inizio anno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni ... msn.com
Ranucci, Bartoli (Odg): cambi clima, a cominciare da cariche dello Stato - Gli attestati di solidarietà "speriamo non durino quanto il tempo di un tg, ma si trasformino in impegni concreti, c'è bisogno che cambi il clima culturale di caccia e ... quotidiano.net
Giovanissimi B anno 2012 • amichevole al Pontormo • allenatori M.Presenti e A.Bartoli • Castello 6 - Valbisenzio 1 • Ballini, Bonini 3, Fioretti, Pugliese #siAMObiancoverdi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.