Bartoli Odg | Il 2025 un anno difficile la sicurezza dei cronisti è a rischio

«Sulla sicurezza degli inviati in zone di guerra abbiamo apprezzato l’impegno del governo per la formazione e per i fondi destinati a garantire una copertura assicurativa per i freelance. La sicurezza dei giornalisti, tuttavia, è in pericolo anche in Italia». Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli durante il suo intervento in apertura della conferenza stampa della. 🔗 Leggi su Feedpress.me

