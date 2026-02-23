napoli istituita la fondazione domenico caliendo

La creazione della Fondazione Domenico Caliendo a Napoli deriva dalla morte del bambino, avvenuta dopo un trapianto di cuore al Monaldi, causata da complicazioni post-operatorie. La famiglia ha deciso di istituire questa organizzazione per promuovere la ricerca e migliorare le cure pediatriche. L’obiettivo è sostenere progetti innovativi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla donazione degli organi. La fondazione si impegna a lavorare con medici e associazioni locali.

Nasce a Napoli la Fondazione Domenico Caliendo, voluta dalla famiglia del bimbo morto dopo un trapianto di cuore al Monaldi. L’iniziativa è stata formalizzata davanti a un notaio, alla presenza della mamma Patrizia Mercolino e dell’avvocato Francesco Petruzzi. L’obiettivo, spiegano i familiari, è mantenere viva la memoria del piccolo Domenico e fare in modo che la sua storia non venga dimenticata. Secondo quanto dichiarato dall’avvocato Petruzzi, «Domenico non era un bambino moribondo». Il legale ha sottolineato che il piccolo era affetto da una patologia e attendeva un cuore da due anni, ma – a suo dire – l’intervento «poteva essere rinviato». 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

