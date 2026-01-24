Nasce il Comitato per il Sì di Forza Italia in vista del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati

Il Comitato per il Sì di Forza Italia si è costituito ufficialmente per sostenere il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, previsto per il 22 e 23 marzo. L’iniziativa mira a promuovere una riforma volta a migliorare l’efficienza e l’indipendenza del sistema giudiziario italiano. La campagna si inserisce nel contesto di un dibattito approfondito sulle modalità di organizzazione e funzionamento della magistratura nel nostro paese.

Presentato il comitato pescarese del "Si" al referendum di marzo sulla separazione delle carriere dei magistratiIl 23 febbraio, nello studio legale Di Benedetto - Toppetti, è stato ufficialmente presentato il comitato pescarese a favore del A Palermo nasce il comitato siciliano "Giuliano vassalli" per il "sì" alla separazione delle carriere dei magistratiA Palermo è stato costituito il Comitato siciliano "Giuliano Vassalli" per sostenere il sì alla separazione delle carriere dei magistrati.

