Referendum giustizia nasce il Comitato del no | Colpo di piccone alla Costituzione
In vista del referendum sulla giustizia di marzo, è stato costituito il Comitato del No a Trieste, che definisce la riforma Nordio-Meloni un ulteriore intervento dannoso sulla Costituzione. Durante la conferenza stampa di presentazione, sono stati espressi dubbi sulla compatibilità delle modifiche proposte con i principi fondamentali della Carta costituzionale, sottolineando l'importanza di un’ampia discussione pubblica sui contenuti della riforma.
“La riforma Nordio-Meloni sulla Giustizia è un ulteriore colpo di piccone alla Costituzione”, è il messaggio lanciato nella conferenza stampa di presentazione del 'Comitato referendario di Trieste per il No', in vista del referendum sulla giustizia previsto per il prossimo marzo. Il Comitato si è.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Referendum giustizia, a Palazzo Vecchio nasce comitato per il Sì
Referendum sulla Giustizia. A Montevarchi nasce il Comitato locale “SiSepara!”A Montevarchi è stato costituito il Comitato locale “SiSepara!”, in preparazione al referendum sulla riforma della Giustizia previsto per la prossima primavera.
Argomenti discussi: Referendum Giustizia, nasce Comitato fiorentino per il No. Evento con Cassano; L'avvocata Corinne Margueret sarà presidente del Comitato per il SÌ, in vista del voto previsto a marzo; REFERENDUM GIUSTIZIA, NASCE IL COMITATO DEL NO: RIFORMA INACCETTABILE; Referendum, nasce il comitato per il sì della Liguria.
Referendum sulla Giustizia 2026: nasce a Vibo il Comitato provinciale di liberi cittadini per il SÌ - Il Comitato è presieduto da Patrizia Venturino, giornalista conosciuta e da sempre attiva nel dibattito pubblico e politico del territorio ... zoom24.it
Referendum, in Abruzzo nasce il comitato Società civile per il No - La riforma non risolve nessuno dei problemi reali del sistema giudiziario, ma colpisce l'autonomia della magistratura a vantaggio della politica. (ANSA) ... ansa.it
Referendum giustizia, il comitato per il No con Bachelet, Bindi e Albano
#Napoli- Referendum Giustizia, Landini a Napoli: "No per una Giustizia diversa" Servizio di #PaoloFusco #NanoTG #NanoTV facebook
Referendum giustizia, Claudia Eccher: "Sondaggio interno, il 40% a favore della separazione delle carriere" x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.