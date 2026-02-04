Fino a due settimane fa, Vergara sembrava pronto a lasciare il Napoli in prestito. Invece, il giovane difensore ha deciso di restare e ora si ritrova tra i protagonisti, dopo aver rifiutato una maxi offerta dalla Premier League. La sua storia è cambiata in fretta, passando da esubero a gioiello del club partenopeo.

"> Fino a quindici giorni fa sembrava destinato a lasciare Napoli in prestito. Cagliari e Cremonese erano pronte a muoversi concretamente, convinte di poter accogliere un talento ancora in cerca di spazio. Poi, come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, il calcio ha fatto il suo mestiere preferito: cambiare le carte in tavola in un attimo. La parabola di Antonio Vergara è diventata una favola moderna. Dal debutto da titolare in Serie A il 17 gennaio, in Napoli-Sassuolo, il fantasista campano ha stravolto il proprio percorso, conquistando Antonio Conte e diventando in pochi giorni una pedina centrale nello scacchiere azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tuttosport: “Vergara, la favola continua: da esubero a gioiello del Napoli. Rifiutata maxi offerta della Premier”

La Premier League mostra interesse per Pio Esposito, mentre un'offerta per Luis Henrique è stata rifiutata.

Il Napoli chiarisce che Mathías Olivera non si muove.

