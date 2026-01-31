Napoli Olivera allontana le voci di mercato | rifiutata un’offerta dall’Inghilterra

Il Napoli chiarisce che Mathías Olivera non si muove. Il club ha ufficialmente smentito le voci di un’offerta dall’Inghilterra, confermando che il difensore uruguaiano resta in azzurro. Olivera stesso ha fatto sapere di essere felice e concentrato sulla squadra, allontanando ogni possibilità di partenza.

"> Il Napoli spegne le indiscrezioni di mercato che nelle ultime ore avevano coinvolto Mathías Olivera. A far rumore è stata una notizia rilanciata direttamente sui social dal terzino uruguaiano, che ha ricondiviso un aggiornamento riguardante il suo futuro. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa uruguaiana Futbolportaluy, il club azzurro avrebbe respinto una proposta proveniente dalla Premier League. Nello specifico, il Nottingham Forest avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 20 milioni di euro per assicurarsi il laterale sinistro, ricevendo però un secco no da parte della società partenopea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Napoli ha deciso di rifiutare l’offerta del Nottingham Forest per il terzino uruguaiano Mathias Olivera.

