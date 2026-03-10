Napoli | la Linea 6 estende gli orari fino alle 21 | 00

A Napoli, la Linea 6 della metropolitana ha annunciato un’estensione degli orari di servizio fino alle 21:00, modificando così il suo orario di funzionamento abituale. La novità interessa i pendolari e chi utilizza quotidianamente la metropolitana, che potranno ora usufruire di un orario più ampio per spostarsi in città. La variazione entrerà in vigore a partire dalla prossima settimana.

La metropolitana di Napoli sta per cambiare il proprio volto operativo, con un’estensione degli orari che impatterà direttamente sulla vita dei cittadini. Il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato che la Linea 6 vedrà le corse prolungate fino alle 21:00, una misura che dovrebbe diventare realtà intorno a Pasqua o subito dopo. Attualmente, il servizio si interrompe poco prima delle 15:00, lasciando molti pendolari senza opzioni serali sicure e veloci. L’obiettivo è mantenere la frequenza attuale di un treno ogni quindici minuti mentre si preparano i nuovi macchinisti, pronti per gestire l’aumento dell’orario di servizio. L’impatto sul tessuto urbano e la mobilità serale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

