Napoli Est | teatro trasforma paura in arte

A Napoli Est, tra Barra e Ponticelli, un teatro sta trasformando le paure della comunità in un’espressione artistica. Il progetto culturale coinvolge i residenti e utilizza lo spazio come un luogo di innovazione e partecipazione. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per la zona, dove l’arte diventa un mezzo di comunicazione e aggregazione. La realizzazione del teatro sta attirando l’attenzione locale.

Nel cuore pulsante di Napoli Est, tra i quartieri di Barra e Ponticelli, sta prendendo forma un progetto culturale che trascende il semplice svago per diventare uno strumento di crescita civica. L'iniziativa Levante – Teatro ad Est, promossa dal Comune di Napoli nell'ambito del programma Cultura. Che classe!, vede coinvolte circa cento studentesse e studenti di tre istituti comprensivi in un percorso che si estende per l'intero anno scolastico. La data odierna segna un momento cruciale: mercoledì 11 marzo 2026, mentre le attività si stanno svolgendo con regolarità, portando laboratori teatrali direttamente nelle aule scolastiche. Non si tratta di una mera ripetizione di classici, ma di un lavoro profondo di riscrittura e rielaborazione che mette al centro la tradizione popolare napoletana e la drammaturgia greca.

