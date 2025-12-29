Napoli Est Fest Lino D’Angiò ed Enzo Gragnaniello al teatro Pierrot

29 dic 2025

Il Napoli Est Fest presenta una serata al teatro Pierrot con Lino D’Angiò ed Enzo Gragnaniello, due artisti che combinano comicità, musica e tradizione popolare. L’evento offre un’occasione per apprezzare le diverse sfumature della cultura napoletana attraverso performance che valorizzano l’identità locale, in un contesto sobrio e di qualità.

Una serata speciale con la rassegna Napoli Est Fest che vedrà protagonisti due artisti capaci di unire comicità, musica e identità popolare. Prosegue la rassegna natalizia Napoli Est Fest, che ha come palcoscenico diffuso i quartieri della VI Municipalità di Napoli – Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali . 🔗 Leggi su 2anews.it

