Napoli Est Fest Lino D’Angiò ed Enzo Gragnaniello al teatro Pierrot

Il Napoli Est Fest presenta una serata al teatro Pierrot con Lino D’Angiò ed Enzo Gragnaniello, due artisti che combinano comicità, musica e tradizione popolare. L’evento offre un’occasione per apprezzare le diverse sfumature della cultura napoletana attraverso performance che valorizzano l’identità locale, in un contesto sobrio e di qualità.

Una serata speciale con la rassegna Napoli Est Fest che vedrà protagonisti due artisti capaci di unire comicità, musica e identità popolare. Prosegue la rassegna natalizia Napoli Est Fest, che ha come palcoscenico diffuso i quartieri della VI Municipalità di Napoli – Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli Est Fest, Lino D’Angiò ed Enzo Gragnaniello al teatro Pierrot Leggi anche: Lino D’Angiò ed Enzo Gragnaniello al teatro Pierrot per il Napoli Est Fest Leggi anche: Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello, l’amore rivoluzionario di "Vasame" a Palermo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. NAPOLI EST FEST: Lino D'Angiò in Piacere D'Angiò - Enzo Gragnaniello in concerto; Napoli Est Fest: spettacoli, concerti ed eventi gratuiti nella VI Municipalità di Napoli; Napoli Est Fest, il Natale nella VI Municipalità: musica, teatro e spettacoli dal vivo; San Giorgio a Cremano, pizza e panettoni: la festa per i «bimbi speciali». Lino D’Angiò ed Enzo Gragnaniello al teatro Pierrot per il Napoli Est Fest - Prosegue la rassegna natalizia Napoli Est Fest, che ha come palcoscenico diffuso i quartieri della VI Municipalità di Napoli – Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, confermandosi come uno degli ... napolitoday.it

Napoli Est Fest 2025, tra gli ospiti Amedeo Colella, Enzo Gragnaniello e Lino D'Angiò - È tutto pronto per il taglio del nastro della quarta edizione di Napoli Est Fest, la rassegna che porta in scena musica, teatro e spettacolo dal vivo nella VI ... ilmattino.it

Napoli Fest, Natale porta musica: spettacoli e parate in periferia - Spettacoli, parate e performance saranno ospitate in varie location di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio con la terza ... ilmattino.it

Possibile amichevole Napoli-Boca Juniors allo stadio Maradona Il club azzurro festeggerà i 100 anni dalla nascita il prossimo 1° agosto 2026: per quell'occasione la società sta lavorando a una grande festa che possa coinvolgere tutti i tifosi del Napoli n x.com

Cosa fare durante le feste di Natale e Capodanno a Napoli e dintorni Dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 Natale, Capodanno e Befana a Napoli non sono mai noiosi Abbiamo raccolto per te i migliori eventi delle feste: concerti, party, mercatini, - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.