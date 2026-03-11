Napoli | Controlli nel quartiere Mercato I carabinieri denunciano 6 condomini che rubavano la corrente

A Napoli, nel quartiere Mercato, i carabinieri hanno effettuato controlli e denunciato sei condomini per aver manomesso le linee elettriche. Durante l’ispezione è stato individuato un sistema di allacci abusivi collegato a un’infrastruttura Enel. Nessuna delle persone coinvolte ha fornito spiegazioni al momento delle verifiche. Le forze dell’ordine continuano le operazioni per verificare eventuali altri illeciti simili.

Scoperto un sistema di allacci abusivi a un'infrastruttura Enel: sei persone denunciate nel quartiere Mercato.. I carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto hanno effettuato un servizio a largo raggio nel quartiere Mercato insieme ai tecnici del personale Enel. In un condominio di via Padre Ludovico da Casoria i carabinieri hanno denunciato 6 persone per furto aggravato di energia elettrica. E' stato trovato un complesso sistema di allacci abusivi che collegava un'infrastruttura della società Enel distribuzione S.P.A. alle 6 abitazioni del condominio. I 6 indagati sono 3 uomini e 3 donne dai 38 ai 55 anni. Il danno economico è in corso di quantificazione.