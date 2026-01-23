MontoroAV | campagna controlli fiume Sarno I Carabinieri denunciano il titolare di un’opificio

A Montoro, i Carabinieri hanno avviato una campagna di controlli lungo il fiume Sarno, sequestrando un piazzale di 2.000 mq dove sono stati trovati 66 veicoli deteriorati e rifiuti speciali. È stato denunciato un uomo di 50 anni, responsabile dell’area. L’operazione mira a tutelare l’ambiente e a garantire il rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.

Sequestrato piazzale di 2.000 mq a Montoro: trovati 66 veicoli deteriorati e rifiuti speciali, denunciato un 50enne. I Carabinieri dei Nuclei Forestale di Serino e di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del Fiume Sarno, si recavano in agro del comune di Montoro (AV), presso la sede operativa di un’azienda dedita alla manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori. L’attività di controllo, ha permesso, ai militari, di accertare che sul piazzale aziendale erano depositati 66 autoveicoli in avanzato stato di deterioramento, con all’interno rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, provenienti dall’attività di lavorazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

