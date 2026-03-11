Napoli accoltellamento in via Toledo | ferito un 13enne

Un ragazzo di 13 anni è stato ferito alla coscia durante un tentativo di sedare una rissa in via Toledo, nel centro di Napoli. Nella stessa serata, un ordigno artigianale è esploso in via Stadera causando danni, ma senza feriti. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli episodi che si sono verificati nella città.

Il ragazzo è stato colpito alla coscia mentre cercava di sedare una rissa nel centro della città. Sempre nella serata di ieri esplosione di un ordigno artigianale in via Stadera: lievi danni ma nessun ferito. Il primo episodio è avvenuto ieri sera in via Toledo, nel cuore del centro cittadino. Un ragazzo di 13 anni è stato ferito alla coscia destra con un’arma da taglio mentre tentava di sedare una rissa. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici gli hanno diagnosticato sette giorni di prognosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare le persone coinvolte nella rissa. 🔗 Leggi su 2anews.it

