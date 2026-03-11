Napoli tenta di fermare una rissa | 13enne accoltellato in via Toledo

Ieri sera, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro sono intervenuti al pronto soccorso del Pellegrini, dove un 13enne era stato portato con ferite da arma da taglio. L'episodio è avvenuto in via Toledo, dove il ragazzo aveva cercato di fermare una rissa. Sul posto sono stati trovati anche altri giovani coinvolti nella scena. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ieri sera i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro sono intervenuti al pronto soccorso del Pellegrini per un 13enne ferito. Il minore sarebbe stato accoltellato alla coscia destra mentre tentava di sedare una rissa in via Toledo. Per il giovane 7 giorni di prognosi. Ora sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e identificare le persone coinvolte.