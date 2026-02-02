MV AGUSTA presenta Rush Titanio

MV Agusta ha svelato la nuova Rush Titanio, una versione in serie limitata della sua naked più estrema. La presentazione è avvenuta durante l’evento The I, attirando l’attenzione degli appassionati di moto sportive. La Rush Titanio si distingue per i dettagli in titanio e le finiture particolari, pensata per chi cerca un modello esclusivo con prestazioni elevate. La casa di Varese punta ancora una volta a combinare estetica e tecnologia, offrendo una moto che si fa notare sia sulla strada che tra gli appassionati.

(Adnkronos) – MV Agusta ha presentato la nuova Rush Titanio, evoluzione in serie limitata della sua hyper-naked più radicale, in occasione di The I.C.E. a St. Moritz. Il modello, in arrivo nel 2026, sarà prodotto in 300 unità numerate e realizzate unicamente a Schiranna di Varese. La nuova MG Agusta Rush Titanio rappresenta l'interpretazione più estrema e raffinata del progetto Rush, con un forte focus su materiali pregiati, ingegneria di precisione e design italiano. Al centro vi è un quattro cilindri in linea da 1.000 cc Euro5+, con ampio utilizzo di titanio comprese le 16 valvole radiali e le quattro bielle forgiate nello stesso materiale.

