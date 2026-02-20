Ponte Dittaino | 2 nuovi impalcati SS 192 più sicura e veloce

Il ponte Dittaino, situato sulla SS 192 in provincia di Caltanissetta, ha subito un intervento di ristrutturazione che ha portato all’installazione di due nuovi impalcati. Questa operazione ha migliorato la sicurezza e la fluidità del traffico sulla strada statale, una delle principali arterie della Sicilia centrale. Le verifiche di carico hanno confermato la stabilità dell’infrastruttura, riducendo i tempi di percorrenza e aumentando la sicurezza di chi attraversa il ponte ogni giorno. Ora, il ponte Dittaino si presenta più robusto e affidabile.

Ponte Dittaino: Ristrutturato un Pilastro della Viabilità Siciliana. Un'infrastruttura cruciale per la Strada Statale 192, il ponte Dittaino in provincia di Caltanissetta, è stato dichiarato sicuro dopo il completamento di prove di carico approfondite. L'intervento, parte di un piano più ampio di riqualificazione della rete stradale siciliana, mira a garantire una maggiore sicurezza e fluidità del traffico in una zona strategica per la regione. Un'Infrastruttura Vitale per il Territorio Nisseno. Il ponte Dittaino rappresenta un nodo fondamentale per la connessione tra diverse aree della Sicilia centrale.