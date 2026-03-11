Venerdì 13 marzo 2026 alle 19:00 si svolgerà al TAM di Matera, in via Ridola, un evento pubblico dedicato alla presentazione dei risultati della residenza artistica Parallaxe. L’appuntamento si tiene nelle sedi di Potenza e Matera e vede coinvolti artisti e organizzatori nel mostrare i lavori realizzati durante il periodo di residenza.

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 19:00, al TAM – Tower Art Museum di Matera in via Ridola, si terrà un incontro pubblico per presentare i risultati della residenza artistica Parallaxe. La compagnia Muta Imago ha lavorato tra Potenza e Matera per creare le basi dello spettacolo Frontiere, che debutterà durante la prossima edizione del Città delle 100 Scale Festival. L’evento vedrà la partecipazione diretta di Claudia Sorace e Riccardo Fazi, figure chiave dietro questo progetto di ricerca sul campo. Il lavoro svolto non è solo una serie di prove tecniche, ma un percorso di ascolto profondo che intreccia passato, presente e futuro dei luoghi esplorati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muta Imago: Frontiere nasce da Potenza e Matera

