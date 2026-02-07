Foibe | Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia riaccendono la memoria a Potenza e Matera nel 2026

Questa mattina a Potenza e Matera, Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia hanno organizzato eventi per ricordare le vittime delle foibe. I giovani hanno deposto fiori e ascoltato testimonianze, cercando di mantenere viva la memoria di un episodio che ha segnato la storia italiana. La partecipazione è stata numerosa e l’atmosfera seria, con l’obiettivo di non dimenticare. L’appuntamento si inserisce in un calendario di iniziative previste nel 2026 per riflettere su quei momenti drammatici.

Lucania nel Segno del Ricordo: Gioventù Nazionale e Fratelli d'Italia Onorano le Vittime delle Foibe. La memoria delle Foibe, una pagina dolorosa e a lungo taciuta della storia italiana, sarà rievocata attraverso due significative iniziative promosse dai circoli di Gioventù Nazionale e Fratelli d'Italia di Potenza e Matera. Le cerimonie, fissate per il 10 e il 14 febbraio 2026, rappresentano un rinnovato impegno nella preservazione della memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli provenienti da Istria, Dalmazia e Venezia Giulia. Un impegno che si concretizza in un momento di riflessione pubblica, mirato a colmare un vuoto storico e a trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza di un passato segnato da violenza e sofferenza.

