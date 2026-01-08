Potenza rimaneggia la sua Giunta | Anna Maria Torelli new entry Matera alle Politiche Sociali
Il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, ha annunciato una modifica nella composizione della Giunta comunale, con l’ingresso di Anna Maria Torelli e la conferma di Matera alle Politiche Sociali. La rimaneggiata Giunta si inserisce nel quadro delle recenti variazioni politiche, in seguito all’estromissione di Ada Soccio. Questa nuova configurazione mira a rafforzare l’operato amministrativo e a garantire continuità nei servizi offerti alla cittadinanza.
Il sindaco di Apricena Antonio Potenza ha designato oggi la nuova Giunta, rimaneggiata dopo l’estromissione di Ada Soccio. La new entry è Anna Maria Torelli. In verità, è un ritorno. “È una delle colonne di questa Amministrazione”, ha ricordato il sindaco. Da 15 anni nella stessa squadra, ha già. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Romano di Lombardia, addio a Cristina Bergamo, assessora alle Politiche Sociali
Leggi anche: Donna incinta sfrattata a Roma, l’assessora alle Politiche Sociali Funari: “I nostri operatori cercano la soluzione migliore”
Potenza rimaneggia la sua Giunta: Anna Maria Torelli new entry, Matera alle Politiche Sociali - Il sindaco di Apricena Antonio Potenza ha designato oggi la nuova Giunta, rimaneggiata dopo l’estromissione di Ada Soccio. foggiatoday.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.