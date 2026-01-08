Potenza rimaneggia la sua Giunta | Anna Maria Torelli new entry Matera alle Politiche Sociali

Il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, ha annunciato una modifica nella composizione della Giunta comunale, con l’ingresso di Anna Maria Torelli e la conferma di Matera alle Politiche Sociali. La rimaneggiata Giunta si inserisce nel quadro delle recenti variazioni politiche, in seguito all’estromissione di Ada Soccio. Questa nuova configurazione mira a rafforzare l’operato amministrativo e a garantire continuità nei servizi offerti alla cittadinanza.

