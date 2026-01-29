Segnali del Parkinson nel sangue ma solo prima dei sintomi | Esiste una finestra temporale precisa

La ricerca ha scoperto che nel sangue si possono trovare segnali precoci del Parkinson, ma solo prima che compaiano i sintomi. La professoressa Annikka Polster spiega che questi segnali biologici si trovano in una fase preclinica, prima che si manifestino i problemi motori. Dopo l’insorgenza dei sintomi, il sangue non rivela più nulla di rilevante. Lo studio, pubblicato su npj Parkinson’s Disease, mette in evidenza una finestra temporale precisa per poter intervenire prima che la malattia si manifesti.

La professoressa Annikka Polster, che ha guidato lo studio pubblicato su npj Parkinson’s Disease (Nature), spiega che precisi segnali biologici del Parkinson compaiono solo in una fase preclinica e non sono più rilevabili con l’esordio dei sintomi motori.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Parkinson Sangue

Il morbo di Parkinson si manifesta spesso con il tremore, ma una ricerca recente evidenzia che ci sono segnali precoci che arrivano prima di questo sintomo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Parkinson in pillole - I sintomi (short)

Ultime notizie su Parkinson Sangue

Argomenti discussi: Parkinson, 4 segnali anticipano il tremore di anni: i sintomi sconosciuti; Età di esordio del Parkinson: come l’invecchiamento e i fattori ambientali influenzano la comparsa della malattia; I segnali invisibili del Parkinson: cosa il corpo avverte prima del tremore; Parkinson, dati shock sul Veneto: all’ospedale di Borgo Roma l’evento per capire.

Segnali del Parkinson nel sangue, ma solo prima dei sintomi: Esiste una finestra temporale precisaLa professoressa Annikka Polster, che ha guidato lo studio pubblicato su npj Parkinson’s Disease (Nature), spiega che precisi segnali biologici del Parkinson ... fanpage.it

Morbo di Parkinson, 4 segnali prima del tremore: la ricerca(Adnkronos) - Il tremore viene considerato generalmente l'allarme per eccellenza quando si parla di morbo di Parkinson. La patologia, però, è caratterizzata anche da una serie di sintomi che non coinv ... cn24tv.it

I segnali invisibili del Parkinson: cosa il corpo avverte prima del tremore - facebook.com facebook