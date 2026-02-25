Lo sport senza limiti Dal curling all’hockey nel segno dell’inclusione Il progetto alle Terrazze

Un progetto promuove l'inclusione attraverso lo sport, portando il curling e l'hockey nelle Terrazze. La causa è l’intenzione di avvicinare persone di diverse età e abilità a pratiche sportive accessibili e divertenti. Durante le attività, famiglie e bambini imparano a giocare e a confrontarsi in un ambiente accogliente, spesso senza aver mai preso in mano una stecca o pattini. Molti scoprono così un nuovo modo di vivere lo sport e la socialità.

C'è chi entra in un centro commerciale per fare acquisti e si ritrova a lanciare una stone sul ghiaccio, chi accompagna i figli a fare merenda e scopre che una pista di curling può diventare una lezione di cittadinanza. Alla Spezia lo sport cambia scenario e linguaggio: fino al 15 marzo Le Terrazze ospitano ' Sport senza limiti ', un villaggio dedicato agli sport invernali che mette al centro inclusione, partecipazione e comunità. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Anffas La Spezia e con gli atleti del Team Liguria di Special Olympics Italia, con il patrocinio del Comune della Spezia.