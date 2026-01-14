Musica | al Cantelli un nuovo concerto del sabato

Il Conservatorio Cantelli di Novara propone un nuovo concerto del ciclo

Sabato 17 gennaio, alle 17, nuovo appuntamento con i "Concerti del Sabato" del Conservatorio Cantelli di Novara.Il palco dell'auditorium sarà a disposizione di giovani talenti, con la prima parte del concerto affidata al flauto di Vittorio Nissotti e alla chitarra di Alessandro Ciusani: Johann.

Il 2026 del conservatorio Cantelli si apre con “I concerti del sabato” - Il 2026 si apre come un anno speciale per il conservatorio Guido Cantelli, che guarda ai prossimi mesi con un calendario fitto di progetti, appuntamenti e percorsi dedicati sia agli allievi sia a quel ... lavocedinovara.com

Organo e archi tornano protagonisti al Conservatorio Cantelli Ripartono a Novara i “Concerti del sabato” con un appuntamento di grande fascino musicale. Sabato 10 gennaio, alle 17, l’auditorium del Conservatorio Cantelli ospita un concerto dedica facebook

